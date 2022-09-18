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Строительство фундаментов в Санкт-Петербурге

Строительная компания fundament-spb.pro предлагает услуги возведения оснований для любого типа зданий. Главным направлением является строительство фундаментов под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Минимальный срок работ составляет от 3-х до 7 дней. Подбор, закупку материалов и их доставку на объект осуществляем сами. Применяем свою профессиональную опалубку, собственную технику и оборудование. Напрямую сотрудничаем с ведущими бетонными заводами, что позволяет гарантировать низкие цены и использовать бетон лучшего качества (от М300).

Укажите, какой объект вас интересует и получите самый быстрый расчет сметы
Специалист Марианна на связи!

Не знаете, какой тип фундамента выбрать? Мы предоставим профессиональную консультацию прямо сейчас!

Оставьте свой номер телефона и наш лучший архитектор проконсультирует вас!

Или звоните по телефону:
+7 (812) 213-18-78

Как заказать фундамент в строительной компании СПБ?

Оставьте заявку

Обсуждаем предмет строительства, составляем точную смету на основе архитектурного проекта.

Выезд замерщика

Специалист выезжает на ваш участок для выполнения замеров

Бесплатно

Получение сметы

На основании замеров и выбранного типа фундамента мы рассчитываем и утверждаем смету.

Приступаем к работе

После утверждения заключаем договор и приступаем к выполнению работ на вашем участке

Вы получаете лучший фундамент 

Прочный и надежный!

Основные типы фундаментов, которые мы строим

Монолитный фундамент

*от 16 240 рублей за м3 

Универсальный тип основания, подходящий практически для любого строения. Высокая несущая способность подходит для коттеджа 2-3 эт. кирпичных и блочных домов, зданий с тяжелыми железобетонными перекрытиями.

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Ленточный фундамент

от 20 300 рублей за м3

Выполняет две основные задачи: создает ровное основание для дома и равномерно передаёт почве нагрузку от здания (в противном случае стены могут неравномерно просесть и дом покосится).

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Цоколь

*от 16 240 рублей за м3 

 Основная задача цоколя – поднять уровень дома над землей, чтобы уменьшить агрессивное воздействие атмосферных осадков на стены помещения и защитить дом от природных внешних факторов.

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Ростверк вверх

от 44 100 рублей за м3

Усовершенствованный вид свайного или столбчатого основания, применяемый для возведения нетяжелых домов и других построек. 

Заказать расчет

РОСТВЕРК ВНИЗ

от 44 100 рублей за м3

Усовершенствованный вид свайного или столбчатого основания, применяемый для возведения нетяжелых домов и других построек. 

Заказать расчет
Предлагаем полный комплекс услуг

  • 01.

    Фундамент под ключ

  • 03.

    Проектирование фундамента

  • 05.

    Строительство домов под ключ

  • 02.

    Геология, геодезия

  • 04.

    Адаптация фундамента под участок
  • Проектирование и строительство загородных домов и коттеджей под ключ
  • От разработки архитектурного и дизайн проекта до внутренней отделки
  • Строим дома с 2015 годаизайн проекта до внутренней отделки
Смотреть подробней

  • 01.

    Фундамент под ключ

  • 02.

    Геология, геодезия

  • 03.

    Проектирование фундамента

  • 04.

    Адаптация фундамента под участок

  • 05.

    Строительство домов под ключ
  • Проектирование и строительство загородных домов и коттеджей под ключ
  • От разработки архитектурного и дизайн проекта до внутренней отделки
  • Строим дома с 2015 годаизайн проекта до внутренней отделки
Смотреть подробней

Подберем и спроектируем
идеальный вариант фундамента
для любой постройки

  • Дома
  • Гаража
  • Торгового центра
  • Бани
  • Забора
  • Склада
  • Дома
  • Гаража
  • Магазина

Проконсультируем, поможем с выбором, рассчитаем полную стоимость:

+7 (812) 213-18-78

Ежедневно с с 9:00 до 18:00

Оставить заявку

Наши преимущества

Фиксированая цена

Цена фиксируется в договоре и не меняется в процессе строительства.

Детальная смета

По полученным данным делаем расчет сметы вашего фундамента

Работы под ключ

От исследования участка до развода коммуникаций и гидроизоляции.

Своя спецтехника

У нас своя спецтехника, чтобы не зависеть от арендодателей, контролировать качество работ и уменьшить затраты на аренду.

Ежедневная отчетность

Каждый день ведем фотоотчет в чате, где вы можете задавать свои вопросы и лично контролировать ход работ.

Примеры работ с ценами и сроками

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Бюджет:

350 000 руб

Сроки возведения:

10 дней

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Бюджет:

145 000 руб

Сроки возведения:

1 день

Выполним 5 шагов к строительству фундамента

1.

Считаем смету

Обсуждаем предмет строительства, составляем точную смету на основе архитектурного проекта.
2.
Проектируем

Разрабатываем проект фундамента и согласовываем с заказчиком

3.

Заключаем договор

Все работы выполняются по договору, что гарантирует качество исполнения и сроки

4.

Строим

Выполняем работы по графику согласно договору.
5.

Сдаем работу

Сдаем работы и исполнительную документацию в срок.
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Выезд профессионала на Ваш участок 

БЕСПЛАТНО!

В компании  ценится качество, а его можно достичь только командой профессионалов. Поэтому Мы предлагаем Вам довериться нам в строительстве, чтобы уберечь свои нервы и время!

Наша команда состоит из инженеров с высшим образованием и большим опытом, которые готовы вести Вас на всех этапах строительства.

Узнайте сколько вы сможете сэкономить если обратитесь к нам

Пришлите проект Вашего строения и мы:

  • Детально рассмотрим его
  • Мы рассмотрим проект, выедем на участок для проведения измерений и анализа грунта
  • Согласуем срок изготовления и график работ
Заполните форму и узнайте стоимость
Расчет стоимости фундамента в день обращения
Что Вы получите после первого выезда?

  • 01.

    Топосъемку участка

  • 04.

    Вынос пятна застройки

  • 02.

    Предпроект фундамента

  • 05.

    Точную смету

  • 03.

    Анализ грунтов
Оставить заявку

  • 01.

    Топосъемку участка

  • 02.

    Предпроект фундамента

  • 03.

    Анализ грунтов

  • 04.

    Вынос пятна застройки

  • 05.

    Точную смету
Оставить заявку
Мы получили много теплых отзывов от наших клиентов

Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них прямо сейчас: 

«Нашли вашу компанию в интернете. Обращалась ещё к двум фирмам, но ваша больше всего устроила. Наверное, более приятные люди вы оказались и более, как мне показалось, профессиональные»
Наталья
НатальяПроект: Плита с ростверком под дом из газобетона
«Разослал заявки в несколько компаний, вы достаточно оперативно отреагировали, дали предложение, подъехали, всё замерили с оборудованием. Цена, которую вы дали меня устроила и достаточно грамотными вы мне показались»
Олег
ОлегПлиты с ростверком под дом и баню, плита под гараж
«Нашли компанию на выставке и там же получили профессиональную консультацию, что и помогло в выборе этой компании.
Алексей
АлексейПроект: Плита с ростверком под баню
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Мы строим более 50 фундаментов каждый год
Токсово. Строительство монолитного дома Hi-Tech Monolit.

Лен. обл., п. Токсово

Площадь 324 м2
Срок строительства 18 мес.

Подробнее
Токсово. Строительство монолитного дома Hi-Tech Monolit.

Лен. обл., п. Токсово

Площадь 324 м2
Срок строительства 18 мес.

Подробнее
Токсово. Строительство монолитного дома Hi-Tech Monolit.

Лен. обл., п. Токсово

Площадь 324 м2
Срок строительства 18 мес.

Подробнее
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Виды фундаментов

Большой опыт в отрасли с 2015 года помогает выполнять заказы на строительство фундамента всех видов и размеров. Особенно часто поступают запросы на постройку таких вариантов:

  • Монолитный. Универсальный вид для постройки широкого спектра зданий, в том числе трехэтажных коттеджей из кирпича или блочных строительных материалов.
  • Ленточный. Такой фундамент для дома можно построить на любом грунте, так как конструкция обеспечивает равномерную передачу нагрузки от здания на участок.
  • Цоколь. Поднимает дом на безопасное расстояние от поверхности почвы, снижая тем самым интенсивность негативного влияния атмосферных осадков на стены здания.
  • Ростверк. Устанавливаем как верхний, так и нижний варианты. Такой фундамент в СПб широко распространен в строительстве нетяжелых домов и хозяйственных построек.

С 2015 года успешно реализовали более 300 проектов разной сложности. В их числе основания как для частных домов и хозяйственных построек, так и для более масштабных и серьезных объектов. Это дало нам опыт, который мы применим для реализации заказа.

Как мы строим?

Строительство фундамента дома, гаража или бани – это комплексная услуга. Она включает в себя:

  1. Обсуждаем ваши цели и отправляем замерщика на объект.
  2. Составляем смету и заключаем договор на обслуживание.
  3. Проектируем основание с учетом особенностей территории.
  4. Доставляем стройматериалы и занимаемся заливкой.
  5. Сдаем работы и подписываем исполнительную документацию.

Клиент добавляется в чат мессенджера, куда каждый день отправляются фотоотчеты по установке фундамента. Там же ведутся консультации по всем вопросам о реализации проекта. Чат позволяет заказчику лично следить за качеством и соблюдением сроков строительных работ. В среднем заливка фундамента под ключ занимает две недели. Точное время зависит от сложности и масштаба поставленной задачи. Сроки уточняются до заключения договора на этапе расчета и составления сметы.

Фундамент в СПб по ГОСТу под ключ

Частные клиенты, предприниматели и компании заказывают строительство фундаментов в СПБ у нас как из-за широкого спектра под любые задачи и бюджет, так и за счет таких плюсов:

  • цена фиксируется в договоре и остается неизменной;
  • предоставляем подробную смету для проекта;
  • для возведения фундаментов используем свою технику;
  • обслуживаем адреса в разных точках Санкт-Петербурга;
  • на выполненные работы даем гарантию сроком 5 лет.

Оставьте заявку на сайте прямо сейчас и получите бесплатную консультацию менеджера. Он узнает детали проекта, отправит замерщика на объект, и на основе этого рассчитает точную цену строительства фундамента под ключ. Наш специалист приезжает по адресу для измерения и оценки участка бесплатно!

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  • Пулковское ш., 30, корп. 4 БЦ Дэмос
  • piter.beton@mail.ru
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Строительство фундаментов и домов под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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