Фиксированая цена
Цена фиксируется в договоре и не меняется в процессе строительства.
Детальная смета
По полученным данным делаем расчет сметы вашего фундамента
Работы под ключ
От исследования участка до развода коммуникаций и гидроизоляции.
Строительная компания fundament-spb.pro предлагает услуги возведения оснований для любого типа зданий. Главным направлением является строительство фундаментов под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Минимальный срок работ составляет от 3-х до 7 дней. Подбор, закупку материалов и их доставку на объект осуществляем сами. Применяем свою профессиональную опалубку, собственную технику и оборудование. Напрямую сотрудничаем с ведущими бетонными заводами, что позволяет гарантировать низкие цены и использовать бетон лучшего качества (от М300).
Не знаете, какой тип фундамента выбрать? Мы предоставим профессиональную консультацию прямо сейчас!
Оставьте свой номер телефона и наш лучший архитектор проконсультирует вас!
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Выезд замерщика
Специалист выезжает на ваш участок для выполнения замеров
Бесплатно
Получение сметы
На основании замеров и выбранного типа фундамента мы рассчитываем и утверждаем смету.
Приступаем к работе
После утверждения заключаем договор и приступаем к выполнению работ на вашем участке
Вы получаете лучший фундамент
Прочный и надежный!
Основные типы фундаментов, которые мы строим
Монолитный фундамент
*от 16 240 рублей за м3
Универсальный тип основания, подходящий практически для любого строения. Высокая несущая способность подходит для коттеджа 2-3 эт. кирпичных и блочных домов, зданий с тяжелыми железобетонными перекрытиями.
Ленточный фундамент
от 20 300 рублей за м3
Выполняет две основные задачи: создает ровное основание для дома и равномерно передаёт почве нагрузку от здания (в противном случае стены могут неравномерно просесть и дом покосится).
Цоколь
*от 16 240 рублей за м3
Основная задача цоколя – поднять уровень дома над землей, чтобы уменьшить агрессивное воздействие атмосферных осадков на стены помещения и защитить дом от природных внешних факторов.
Ростверк вверх
от 44 100 рублей за м3
Усовершенствованный вид свайного или столбчатого основания, применяемый для возведения нетяжелых домов и других построек.
РОСТВЕРК ВНИЗ
от 44 100 рублей за м3
Усовершенствованный вид свайного или столбчатого основания, применяемый для возведения нетяжелых домов и других построек.
Подберем и спроектируем
идеальный вариант фундамента
для любой постройки
Проконсультируем, поможем с выбором, рассчитаем полную стоимость:
Цена фиксируется в договоре и не меняется в процессе строительства.
По полученным данным делаем расчет сметы вашего фундамента
От исследования участка до развода коммуникаций и гидроизоляции.
У нас своя спецтехника, чтобы не зависеть от арендодателей, контролировать качество работ и уменьшить затраты на аренду.
Каждый день ведем фотоотчет в чате, где вы можете задавать свои вопросы и лично контролировать ход работ.
Примеры работ с ценами и сроками
350 000 руб
10 дней
145 000 руб
1 день
1.
Считаем смету
Разрабатываем проект фундамента и согласовываем с заказчиком
Заключаем договор
Все работы выполняются по договору, что гарантирует качество исполнения и сроки
Строим
Сдаем работу
Выезд профессионала на Ваш участок
БЕСПЛАТНО!
В компании ценится качество, а его можно достичь только командой профессионалов. Поэтому Мы предлагаем Вам довериться нам в строительстве, чтобы уберечь свои нервы и время!
Наша команда состоит из инженеров с высшим образованием и большим опытом, которые готовы вести Вас на всех этапах строительства.
Пришлите проект Вашего строения и мы:
Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них прямо сейчас:
Лен. обл., п. Токсово
Площадь 324 м2
Срок строительства 18 мес.
Лен. обл., п. Токсово
Площадь 324 м2
Срок строительства 18 мес.
Лен. обл., п. Токсово
Площадь 324 м2
Срок строительства 18 мес.
Большой опыт в отрасли с 2015 года помогает выполнять заказы на строительство фундамента всех видов и размеров. Особенно часто поступают запросы на постройку таких вариантов:
С 2015 года успешно реализовали более 300 проектов разной сложности. В их числе основания как для частных домов и хозяйственных построек, так и для более масштабных и серьезных объектов. Это дало нам опыт, который мы применим для реализации заказа.
Строительство фундамента дома, гаража или бани – это комплексная услуга. Она включает в себя:
Клиент добавляется в чат мессенджера, куда каждый день отправляются фотоотчеты по установке фундамента. Там же ведутся консультации по всем вопросам о реализации проекта. Чат позволяет заказчику лично следить за качеством и соблюдением сроков строительных работ. В среднем заливка фундамента под ключ занимает две недели. Точное время зависит от сложности и масштаба поставленной задачи. Сроки уточняются до заключения договора на этапе расчета и составления сметы.
Частные клиенты, предприниматели и компании заказывают строительство фундаментов в СПБ у нас как из-за широкого спектра под любые задачи и бюджет, так и за счет таких плюсов:
Оставьте заявку на сайте прямо сейчас и получите бесплатную консультацию менеджера. Он узнает детали проекта, отправит замерщика на объект, и на основе этого рассчитает точную цену строительства фундамента под ключ. Наш специалист приезжает по адресу для измерения и оценки участка бесплатно!
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